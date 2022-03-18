Сотрудник должен лично подписать трудовой договор

Работник не может никого уполномочить для подписания трудового договора. Нельзя выдать доверенность на родственника, чтобы он за вас подписал ваш трудовой договор.
Об этом сообщает Минтруд в письме № 14-6/ООГ-1352 от 14.03.2022.
Вопрос касается дистанционного работника. Сам он живет в Пензе, а работодатель — в Москве. Человек приехать не может, но его родственник собирается в Москву и мог бы подписать трудовой договор по доверенности.
Но так делать нельзя, сказал Минтруд.
В ведомстве также напомнили, что по ТК с дистанционщиками можно заключать трудовой договор путем обмена электронными документами
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