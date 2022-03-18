Набиуллина: инфляция в 2022 году будет выше прогнозов, но цены на товары могут даже снизиться

Глава Центробанка объяснила, зачем нужен рост ставок и что будет дальше происходить с ценами, инфляцией и кредитами.

Рост ставок — это временная антикризисная мера. Когда ситуация в экономике стабилизируется, ставки будут снижены, сообщила Эльвира Набиуллина.

Резкое ускорение инфляции за последнее время объясняется ажиотажным спросом покупателей на многие товары. Когда ажиотаж спадет, рост цен стабилизируется. Мало того, они могут даже снизиться:

— Дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от скорости адаптации экономики к новым условиям. Но в этом — и скорее всего, в следующем году — инфляция будет выше прежних оценок, — сказала Набиуллина.

Кроме того, в Центробанке ожидают, что брать кредиты в банках будут меньше.