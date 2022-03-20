Если банк не принимает платеж по кредиту онлайн, идите и оплатите в отделении. Иначе будет просрочка

С начала марта у многих физлиц были проблемы с онлайн-банкингом. Одна из проблем — люди из-за этого допускают просрочки по кредитам. Эксперт советует не ждать, пока банки разберутся с приложениями, а оплачивать в отделениях.

Об этом рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«Теоретически каждый должник, который просрочил платеж, может сослаться на отсутствие возможности оплатить кредит онлайн, а рассматривать каждый такой случай индивидуально потребует массы времени», — убежден юрист.

Юрист указал, что у тех же ВТБ и ПСБ есть много офисов, куда можно обратиться лично.

По материалам «Прайм».

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