❗ Бухгалтеры жалуются, что СБИС, Такском и Контур-Диадок не работают. У всех так?

Бухгалтеры жалуются на сбои в работе операторов ЭДО. Не работают «Такском», «СБИС», «Контур-Диадок». Есть мнение, что это проблема с сертификатами безопасности сайтов.

«Скажите, кто пользуется, получается зайти сегодня в Такском? Или это только мне посчастливилось? Сайт не открывается», — сообщили в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

В комментариях пишут, ни сайт, ни онлайн-спринтер, ни такском-касса не открываются. А кому-то ведь сегодня на требование нужно ответить.

Кроме того, пишут, что и у СБИС технические работы:

У кого-то и «Контур-Диадок» не работает.

А вот возможная причина:

«Многие ресурсы РФ сейчас попали под отзыв сертификатов безопасности. Необходимо дождаться, когда сертификаты безопасности будет перевыпущены российскими УЦ, или снижать уровень безопасности при взаимодействии с сайтами».

Коллеги, поделитесь в комментариях, что у вас не работает?