❗ Бухгалтеры жалуются, что СБИС, Такском и Контур-Диадок не работают. У всех так?

Бухгалтеры жалуются на сбои в работе операторов ЭДО. Не работают «Такском», «СБИС», «Контур-Диадок». Есть мнение, что это проблема с сертификатами безопасности сайтов.
«Скажите, кто пользуется, получается зайти сегодня в Такском? Или это только мне посчастливилось? Сайт не открывается», — сообщили в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».
В комментариях пишут, ни сайт, ни онлайн-спринтер, ни такском-касса не открываются. А кому-то ведь сегодня на требование нужно ответить.
Кроме того, пишут, что и у СБИС технические работы:
У кого-то и «Контур-Диадок» не работает.
А вот возможная причина:
«Многие ресурсы РФ сейчас попали под отзыв сертификатов безопасности. Необходимо дождаться, когда сертификаты безопасности будет перевыпущены российскими УЦ, или снижать уровень безопасности при взаимодействии с сайтами».
Коллеги, поделитесь в комментариях, что у вас не работает?
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