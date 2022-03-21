Минфин разрешил уже сейчас применять норму НК по НДФЛ, которая пока не принята

Скоро внесут поправки в НК по освобождению от НДФЛ матвыгоды от экономии на процентах. Пока по норме НК этот доход облагается НДФЛ. Но уже сейчас эту норму можно игнорировать. Минфин разрешил.

Вышло письмо № 03-04-07/15868 от 04.03.2021, которое доведено до сведения письмом ФНС № 03-04-06/15369 от 03.03.2021.

Речь идет о матвыгоде сотрудников банков, которые взяли кредит по сниженной ставке.

Дело в том, что доход считается с учетом ставки ЦБ, которая резко выросла. Из-за этого у работников возникает НДФЛ.

При этом в Госдуме находится правительственный законопроект, который отменяет НДФЛ с 2022 по 2023 год.

Закон пока еще не принят, но Минфин разрешил уже сейчас применять будущие нормы и не удерживать у сотрудников НДФЛ.

То есть будущие нормы НК начинают действовать еще до их принятия.