Налоговики нарушают прямой запрет ФНС и прячут требования в уведомления

Несмотря на запрет от ФНС, инспекторы на местах вовсю рассылают уведомления, внутри которых, по сути, содержится требование представить документы и уточниться. Так еще и на комиссию вызывают, которые тоже запретили (переименовали).

«Налоговики на местах продолжают рассылать уведомления с нарушениями. Несмотря на декабрьское письмо ФНС от 02.12.2021 № ЕА-4-15/16838 „О направлении уведомлений о вызове налогоплательщика в налоговый орган в рамках пп. 4 п. 1 ст. 31 НК“» — сообщили в телеграм-канале ЮФ «Гин и партнеры».

Прокомментировала Кира Гин, управляющий партнер ЮФ «Гин и партнеры»:

«В указанном письме прямо было прописано, что является нарушением: налоговики направили уведомления для того, чтобы истребовать документы;

в уведомлении содержится требование представить уточненные налоговые декларации;

подробные основания вызова в уведомлении отсутствуют;

вызывают на комиссию по легализацию налоговой базы».

Кстати говоря, указанное выше письмо ФНС от 02.12.2021 № ЕА-4-15/16838 нужно использовать как аргумент при ответе на подобные запросы.

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