За рекламу в Instagram и Facebook и владение акциями Meta возможна уголовка, считает юрист

За пользование Instagram и Facebook ответственности, по заявлению прокуратуры, не будет. Однако есть риски, если вы размещаете их логотипы, владеете акциями Meta, либо покупаете у них рекламу.

Об этом рассказал юрист Павел Чиков в своем телеграм-канале.

По его словам, любая публичная демонстранция символики запрещенных соцсетей - на дверях магазина, кафе, на автомобиле, в соцсетях, на постерах, визитках - могут использовать как основание привлечь к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП. До 15 суток ареста.

Заказ рекламы в этих соцсетях, либо торговля акциями их владельца, компании Meta, могут квалифицировать как финансирование экстремистской деятельности. А это уголовная ответственность, статья 282.3 УК.



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