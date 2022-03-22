Delivery Club оштрафовали за навязанный сервисный сбор

В Управление Роспотребнадзора по Москве пожаловались, что популярный сервис по доставке еды Delivery Club списывал с клиентов сервисный сбор за услуги, от которых они не могли отказаться.

Ведомство завело административное дело по ч.2 ст.14.8 КоАП, в ходе расследования там выяснили, что сервис включил в пользовательское соглашение обязательную. уплату сервисного сбора, в размере не менее 1 рубля за заказ.

Согласно п.2-3 ст.16 Закона «О защите прав потребителей», запрещено навязывать дополнительные услуги или товары потребителю. Потребитель должен в письменной форме выразить свое согласие на такие услуги, либо иметь возможность от них отказаться.

Сервис оштрафовали на 10 тысяч рублей.

ООО «Деливери Клаб» обратилось в АС Москвы, чтобы оспорить штраф, но суд ему отказал (дело № А40-284009/2021).

По материалам сайта Роспотребнадзора.