Бухгалтеры пожаловались на низкие зарплаты, которые предлагает рынок. И предлагают дружно на них не соглашаться

Бухгалтеры обсуждают проблему обесценивания профессии, работодатели хотят много, а платят мало. И пришли к выводу, что пока находятся те, кто будут работать за маленькие деньги, ничего не поменяется на рынке.

Вопрос задали в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

«На рынке бухгалтерских и финансовых услуг падают бюджеты. А вы за какие деньги соглашаетесь трудиться? Наша профессия приравнивается по бюджету с менеджерами по продажам и т.д. Ещё в 90-е главбух за год мог позволить приобрести хорошую квартиру. А сейчас?».

И заодно автор поста предлагает не соглашаться работать за мизерную оплату.

В комментариях пишут, что в головах у работодателей картина примерно такая: «Что там делать то? Кнопку нажал, оно само все сделалось в 1С». Еще пишут, что не все бухгалтеры хорошо работают — часто приходится разгребать ошибки предыдущего. Хотя есть и такое мнение:

«За каждым бухгалтером и абсолютно всегда можно найти что разгребать».

А в итоге сошлись во мнении, что пока бухгалтеры соглашаются за такие деньги работать, так и будет продолжаться. А ведь должность бухгалтера подразумевает еще и субсидиарку, в случае чего.