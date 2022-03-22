За нерыночные условия в контролируемых сделках два года не будут штрафовать

Если условия сделки компании с взаимозависимым лицом — слишком «шоколадные» по сравнению с обычными условиями для других контрагентов, будет штраф. Но это правило на 2022 год отменяют.

Госдума сегодня рассматривает законопроект с поправками в ст. 129.3 НК.

Сейчас размер штрафа за нерыночные условия по контролируемым сделкам составляет 40 % от недоначисленного налога, но не менее 30 000 рублей.

Штрафа можно избежать, если доказать, что цена — в рынке.

По новой норме к доходам с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года правило о штрафе применяться не будет. Причем независимо от того, когда заключен договор.

Отметим, что теперь контролируемыми будут сделки при выручке от 120 млн. рублей, не 60, как сейчас.