Британские ученые выяснили, что бухгалтеры — скучные люди

Ученые из Эссекса (Великобритания) изучили особенности 500 человек, и обнаружили что самые скучные виды профессий — анализ данных, бухгалтерский учёт, уборка и банковское дело.

И заодно они выяснили, что религия, просмотр телевизора, наблюдение за птицами и курение — это самые скучные увлечения.

Возможно, конечно, что в Британии дело так и обстоит с бухгалтерами, но неужели бухгалтерам в России скучно работать? Невыносимо, порой — да. Но уж точно не скучно, особенно, когда десятки требований из налоговой прилетают. Или, когда руководитель считает, что «мне по закону как неинтересно, мне как выгодно давай». Да много примеров можно привести.

А потому, просим поучаствовать в нашем опросе.

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