Бухгалтеры рассказали, что делать с переплатой по взносам ранее 2017 года. Ничего

Если в личном кабинете появилась переплата по взносам до 2017 года, к налоговикам ни за зачетом, ни за возвратом можно не обращаться. Скорее всего, просто ПФР передал данные с ошибкой.

«В личном кабинете ООО есть сумма переплаты по страховым до 2017 года, не знаю каким образом она появилась, сама все проверила, ничего быть не должно. Решила написать заявление на возврат этой суммы, но не знаю вернут ли ее деньгами или лучше кинуть на зачёт других налогов?» — спросили в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

В комментариях пишут, что если сумма до 2017 года, то зачесть точно не получится. Можно попытаться сделать возврат, но придется указать, за какой конкретно период сумма. А еще есть мнение, что ничего не вернут и не зачтут, и сумма исчезнет точно так же, как и появилась. Тем более, три года прошли уже. А еще ФНС тогда не администрировала взносы, кого-то отправляют в ПФР разбираться.

А еще посоветовали, была ли сверка с ПФР в 2016 году:

«Если сверку с ПФР за 2016 делали, то по ней можно посмотреть. Но знаю, что очень многим, ПФР сделали неправильные выгрузки в налоговую, помню все ходили выяснять. У меня тоже такое».

В итоге посоветовали не обращать внимания, все равно уже поздно.