Два года у IT-бизнеса налог на прибыль будет 0 %

На 2022 и 2023 годы обнулили ставку налога на прибыль в региональный бюджет для ИТ-компаний.
Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект с поправками в НК.
Ранее обнулить ставку для IT-бизнеса поручил Владимир Путин своим указом.
Сейчас в НК прописаны ставки 0 % в федеральный бюджет и 3 % в региональный бюджет.
Условия для применения льготных ставок не изменились.
По-прежнему это:
- аккредитация;
- доля профильных доходов — 90 %;
- среднесписочная численность не менее 7 человек.
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