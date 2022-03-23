Предпринимателя будут судить за взятки налоговику на 600 тысяч рублей

В Хабаровске передают в суд уголовное дело о двух взятках от бизнесмена налоговику. Налоговик пока под следствием.

Как считают следователи, с февраля по апрель 2020 года коммерсант передал через посредника 550 тысяч рублей сотруднику МРИ ФНС № 6 по Хабаровскому краю. Взамен налоговик должен был не аннулировать сертификат ЭЦП, а также снять блокировку со счетов компании.

А в июне 2020 года предприниматель передал тому же налоговику 50 тысяч рублей уже лично. За это тот должен был составить отчет в вышестоящую инспекцию с положительной характеристикой компании.

В итоге дело направили в суд. А в отношении инспектора ИФНС ведется следствие.

По материалам Следственного комитета.