Свежие поправки в НК по налогу на прибыль: прощенный заем, ежемесячные авансы, ставка 0%

Если иностранная фирма простила вам долг по займу, это не будет доходом в 2022 году. Но только если договор вы заключили до 1 марта 2022 года.
Такую поправку в НК одобрил Совет Федерации.
Поменяется учет курсовой разницы (в том числе по валютным вкладам) для налога на прибыль.
При расчете налоговой базы по мере погашения задолженности будет учитываться:
- положительная курсовая разница, возникшая в 2022 – 2024 годах;
- отрицательная курсовая разница, возникшая в 2023 – 2024 годах.
Глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что компании могут в течение 2022 года перейти на уплату ежемесячных платежей исходя из фактической прибыли.
И наконец, если долговые обязательства возникли до 1 марта 2022, для них на 2022-2023 годы поменяли определение предельной величины процентов.
Суть в том, что курс валюты, используемый для пересчета величины контролируемой задолженности, не может превышать официальный курс ЦБ на 1 февраля 2022 года.
А при определении величины собственного капитала не учитываются курсовые разницы, которые возникли при переоценке требований после 1 февраля 2022 года.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
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