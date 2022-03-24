Свежие поправки в НК по налогу на прибыль: прощенный заем, ежемесячные авансы, ставка 0%

Если иностранная фирма простила вам долг по займу, это не будет доходом в 2022 году. Но только если договор вы заключили до 1 марта 2022 года.

Такую поправку в НК одобрил Совет Федерации.

Поменяется учет курсовой разницы (в том числе по валютным вкладам) для налога на прибыль.

При расчете налоговой базы по мере погашения задолженности будет учитываться: положительная курсовая разница, возникшая в 2022 – 2024 годах;

отрицательная курсовая разница, возникшая в 2023 – 2024 годах.

Глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что компании могут в течение 2022 года перейти на уплату ежемесячных платежей исходя из фактической прибыли.

И наконец, если долговые обязательства возникли до 1 марта 2022, для них на 2022-2023 годы поменяли определение предельной величины процентов.

Суть в том, что курс валюты, используемый для пересчета величины контролируемой задолженности, не может превышать официальный курс ЦБ на 1 февраля 2022 года.

А при определении величины собственного капитала не учитываются курсовые разницы, которые возникли при переоценке требований после 1 февраля 2022 года.