Налоговики шлют требования по сертификатам качества. Ответить можно отпиской, на налоги это не повлияет

Налоговики требуют сертификаты и паспорта качества продукции на товары, которые компания приобретала для перепродажи. Бухгалтеры советуют хранить эти документы, но предоставлять их формальной обязанности нет.

«В требовании по ст. 93.1 налоговики запрашивают сертификаты и паспорта качества на приобретенные для последующей перепродажи товары. Эту макулатуру сроду никто и не думал никогда заботливо подшивать и хранить от каждой поставки. Вопрос: на каком основании можно послать налоговую лесом относительно данного пункта с паспортами качества товара? Обязаны ли вообще предоставлять эти документы им?» — спросили в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Не совсем понятно, без текста требования, по какой конкретно норме статьи запрос. «Вне рамок»? Тогда стоит запросить, по какой именно сделке.

В комментариях высказали мнение, что такие документы нужно не только подшивать, так еще и передавать дальше при перепродаже. И советуют запросить у поставщиков и предоставить налоговикам.

Но вообще, обязанности предоставлять налоговикам эти сертификаты — нет. В ответе на требование стоит отписаться, что эти документы на налогообложение не влияют. Вот только налоговикам они могут быть интересны, чтобы проверить, реален ли поставщик, была ли сделка на самом деле. В противном случае они могут объявить его «техничкой», и потребовать уточниться.

А потому, хранить эти «бумажки», или нет — дело каждого, как и предоставлять их налоговикам. Вполне возможно, если не предоставить, — то может последовать вызов на комиссию (или, как их теперь называют, «рабочую группу»).