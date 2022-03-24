Прошлогоднюю покупку с корпоративной карты можно учесть через авансовый отчет, рассказали бухгалтеры

Бухгалтеры обсуждают, можно ли принять к учету покупку с корпоративной карты, если она была в прошлом году, а чек директор принес только сейчас. Сошлись на авансовом отчете.

«Директор оплатил корпоративной картой ноутбук ещё в марте 2021 года, долго искал документы и чек, вчера принес, прошел ровно год. Могу я сейчас принять в учёту этот ноут, так как годовой за 2021 уже сдан?», — спросили в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

В комментариях пишут, что именно поэтому нужно делать ревизии всего имущества по итогам года. А в данном случае — через авансовый отчет текущей датой. Как будто ноут только доставили.

Бухгалтеры по-разному делают проводки с корпоративными картами. Как правило, это Д71-К51, деньги ушли со счета и повисли в подотчете. После покупки и предоставления документа делается авансовый Д10-К71.

В данной ситуации в 2021 году на счете 71 было сальдо. Сейчас через авансовый отчет оно уйдет и будет приход ноутбука.