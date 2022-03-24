Компании экономят бумагу и печатают накладные на листах А5. Когда дойдут до А7?

«Никогда не сталкивалась, поэтому вопрос. Ввиду увеличения цены на бумагу, поставщик прислал транспортную накладную не А4 формата, а А5 („Э“ — „экономия“). Все поля читаемы, но сам факт. Как-то регламентируется обязательный формат бумаги? Или можно так принять?» — спрашивают в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

В комментариях пишут, что главное — чтобы было читабельно. Это для размера платежек есть регламент от ЦБ, в миллиметрах, а для ТН никто его не устанавливал.

При этом, некоторые компании, к примеру, «Деловые Линии» так давно уже делают. И некоторые коммунальщики тоже.

Вообще, можно и дальше пойти, из формата А4 перейти в А7 — чтобы в задний карман брюк влезало. Все равно ведь водители-экспедиторы складывают и отдают бухгалтеру некое оригами.