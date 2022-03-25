При оплате через операциониста в пользу ИП или компании, те должны выдать чек

«Извечный спор. Нужен ли кассовый чек, если директор фирмы через операциониста Сбербанка произведет оплату за аренду офиса на расчетный счёт ИП-арендодателя?», — спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

В комментариях указали, что чек в данном случае не нужен, ИП получает деньги на расчетный счет от юрлица. Вот если бы наличкой в кассу или услуга физлицу была — тогда да, нужен.

Также пишут, что для авансовых отчетов подтверждающий документ есть, его никто не оспорит. А за нарушение кассовой дисциплины накажут ИП, если оно будет.

Однако ИП все-таки придется выдать чек. Директор через отделение банка оплачивает как физлицо, юрлица этого делать не могут. А значит, ИП получает оплату от физлица, неважно каким способом.