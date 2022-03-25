Курсы валют на выходные: доллар 95,66 рубля, евро — 105,27 рубля

Центробанк продолжает снижать официальные курсы валют. Но евро все еще дороже 100 рублей, хотя на торгах сегодня иногда достигал отметки 98-99 рублей.
На выходные курс доллара установили на 38 копеек дешевле, чем сегодня. А евро — дешевле на 20 копеек.
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Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.