Курсы валют на выходные: доллар 95,66 рубля, евро — 105,27 рубля

Центробанк продолжает снижать официальные курсы валют. Но евро все еще дороже 100 рублей, хотя на торгах сегодня иногда достигал отметки 98-99 рублей.

На выходные курс доллара установили на 38 копеек дешевле, чем сегодня. А евро — дешевле на 20 копеек.

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