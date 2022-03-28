В ООО нельзя одновременно сменить директора и участников. Только по очереди

«Кто знает, можно ли при покупке ООО, сразу при смене учредителя, сменить руководителя, адрес регистрации поставить по прописке учредителя и сразу подать заявление на УСН? Сделка по купле-продаже доли состоялась в 1 квартале этого года», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

Вообще, если была сделка по купле-продаже доли (обычно продажа ООО проходит через нее), нотариус должен был сам все зарегистрировать в налоговой. И одновременно с этим действием ничего делать нельзя — будет странно, что одновременно меняется состав участников, и скажем, директор. Налоговики в таком случае откажут, как минимум, в смене директора.

Если же участники менялись через вход-выход — все равно сначала стоит отдельно зарегистрировать их смену, а после уже менять директора, адрес, и все остальное (наименование, ОКВЭДы, возможно, устав).

А УСН — вообще только с 1 января, это не вновь созданная компания.