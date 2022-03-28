Налог на прибыль

💥 Клиника может применять налог на прибыль 0 %, если привлекает стороннюю фирму

Налоговики поменяли свое мнение в пользу бизнеса. Доходы медицинской организации от платных услуг можно учитывать для ставки налога на прибыль 0 %, даже если фактически их оказывает другая организация.

Версия для печати

Но при этом обе компании должны иметь соответствующую лицензию на оказание медуслуг.

Разъяснение дает ФНС в письме № СД-4-3/3580@ от 24.03.2022.

Для применения ставки 0 % должна соблюдаться доля профильных доходов — 90 %.

Часто медицинские клиники привлекают для выполнения работ партнеров. Например, берут анализы, и отправляют их в частные лаборатории.

Раньше в таком случае фискалы запрещали считать эти доходы льготными (см. письмо Минфина № 03-03-06/1/26139 от 08.04.2021). Поэтому медклиники не спешили пользоваться льготой и часто были на УСН.

Теперь ситуация поменялась. ФНС разрешила учитывать такие доходы, а значит, у медицинских клиник, которые сейчас на ОСНО, будет больше шансов на ставку 0 %.

Это мнение ФНС согласовано с Минфином и обязательно для применения налоговиками на местах.

Читайте также: Медклиники выбирают УСН, хотя на ОСНО для них много льгот

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить