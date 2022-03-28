Доллар 93 рубля 71 копейка, евро — 102 рубля 67 копеек. Официальный курс валют на завтра

На 29 марта ЦБ снизил курс доллара на 1 рубль 95 копеек, а евро — на 2 рубля 59 копеек.
Сегодня доллар и евро просели после открытия торгов на Мосбирже.
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Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.