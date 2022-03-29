Валютные операции

Платежи из-за границы получать не запрещено. Но проблемы есть с той стороны

Власти говорят, что фрилансеры и работники иностранных компаний могут свободно получать платежи из-за границы. Никаких запретов, в том числе на переводы из недружественных стран, нет. Но на практике бухгалтеры сообщают другое.

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Максиму Решетникову на его брифинге задали вопрос, как бизнесу и физлицам получать оплату из недружественных стран — США, Канады, и других, на банковский счет, будь то счет ИП или «физика».

По словам главы МЭР, никаких запретов нет, все регулируют инструкции ЦБ. Деньги от иностранного работодателя (как при трудовых отношениях, так и при фрилансе) можно получить как через платежные системы, так и открыть счет в банке, только главное, чтобы он был не под санкциями.

Вот только бухгалтеры периодически пишут, что не только с недружественных стран платежи не идут, а вообще с любых. Судя по всему, банки боятся попасть под санкции.

Есть проблемы и с платежами из России, приходится искать варианты с посредниками.

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