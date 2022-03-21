Бухгалтеры жалуются, что канадские банки отказываются проводить платежи в Россию. Ищут варианты

Бухгалтеры ищут решение проблемы платежей из-за границы. Так, банки Канады отказываются отправлять платежи в Россию, даже если российский банк не под санкциями.
«Кто-нибудь получает платежи из Канады? У нас контрагенты говорят, что банки отказываются резидентам РФ отправлять. Может, есть другие варианты?», — спросили в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».
В комментариях спросили, речь идет о счетах резидентов РФ в санкционных банках, или вообще в любых? И заодно просят уточнить, чем банки объясняют отказы.
Автор поста ответил, что в Канаде всего 5 банков, и они все отказались — независимо от того, в какой российский банк платеж.
В комментариях пишут, что так происходит не только с банками Канады. К примеру, в ОАЭ тоже боятся отправлять платежи в Россию.
В итоге, советуют обратиться в «Райффайзенбанк»: возможно, там найдут решение проблемы.
Еще недавно на «Клерке» писали, что можно пробовать работать через посредников.
Коллеги, есть у кого-то еще варианты, как можно решить проблему?
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