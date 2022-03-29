Если налоговики неправомерно блокируют счет — требуйте с них уплату процентов, советует эксперт

Компания получила уведомления из банков, в которых у нее были открыты счета. Банки сообщили, что счета заблокированы по решению налоговиков.

Все это происходило в пятницу:

И сразу же прилетели сами решения из налоговой. Налоговики заблокировали счета из-за того, что компания, по их мнению, не отправила квитанции о приеме требований.

Вот пример такого требования:

Инспектор в понедельник по телефону сообщил, что они ошиблись, все квитанции и ответы на требования были отправлены вовремя. И пообещали все разблокировать. На сегодня часть счетов уже разблокировали, но как минимум, один рабочий день компания потеряла.

По словам старшего налогового юриста юрфирмы «Гин и партнеры» Елены Констандиной, в таких случаях нужно сразу же звонить в банк, в налоговую, добиваться решения об отмене блокировки и сразу же сообщать его реквизиты в банк. Иначе блокировка так и будет висеть, и не 2-3 дня, а несколько недель. А кроме того, стоит писать жалобу на неправомерные действия налоговиков.

Кроме того, налогоплательщик вправе взыскать проценты за неправомерную блокировку счета (абз. 2 п. 9.2 ст. 76 НК), подытоживает эксперт.