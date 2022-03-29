Если налоговики неправомерно блокируют счет — требуйте с них уплату процентов, советует эксперт

Компания получила уведомления из банков, в которых у нее были открыты счета. Банки сообщили, что счета заблокированы по решению налоговиков.
Все это происходило в пятницу:
И сразу же прилетели сами решения из налоговой. Налоговики заблокировали счета из-за того, что компания, по их мнению, не отправила квитанции о приеме требований.
Вот пример такого требования:
Инспектор в понедельник по телефону сообщил, что они ошиблись, все квитанции и ответы на требования были отправлены вовремя. И пообещали все разблокировать. На сегодня часть счетов уже разблокировали, но как минимум, один рабочий день компания потеряла.
По словам старшего налогового юриста юрфирмы «Гин и партнеры» Елены Констандиной, в таких случаях нужно сразу же звонить в банк, в налоговую, добиваться решения об отмене блокировки и сразу же сообщать его реквизиты в банк. Иначе блокировка так и будет висеть, и не 2-3 дня, а несколько недель. А кроме того, стоит писать жалобу на неправомерные действия налоговиков.
Кроме того, налогоплательщик вправе взыскать проценты за неправомерную блокировку счета (абз. 2 п. 9.2 ст. 76 НК), подытоживает эксперт.
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