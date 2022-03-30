Трудовое право

Профсоюзы предлагают на одну ставку принимать несколько работников и каждому платить полный оклад

Мерой, направленной на сохранение рабочих мест на рынке труда, может стать введение сокращенной рабочей недели, считают в Федерации независимых профсоюзов. Причем простоя не будет. Просто одну работу по очереди будут делать разные люди.

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Идею выдвинули профсоюзы.

Ее суть в следующем: разделить одну ставку на несколько человек без потери заработка.

То есть пока один человек работает, другой отдыхает, и наоборот. Но при этом оба они, по задумке профсоюзов, получают полный оклад.

Дело в том, что рабочие места сокращаются, и на них претендует все больше людей.

Такую схему с сокращенной неделей предлагают ввести в системообразующих отраслях экономики, передает ИА ТАСС.

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