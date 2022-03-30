Как объяснить директору необходимость аудита? Бухгалтеры советуют рассказать ему о штрафах

«Акционерное общество, МСП, подлежит обязательному аудиту, руководство аудит проводить не хочет. Если при сдаче бухотчетности в налоговую указать, что подлежит аудиту, но не проводить его, кто запросит, накажет за отсутствие заключения и на сколько? Либо, если указать в отчетности — „не подлежит“, какие последствия?», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».
В комментариях пишут, что оштрафуют. Аудиторское заключение нужно публиковать на Федресурсе, если этого не сделать — п. 6-8 ст. 14.25 КоАП, штраф от пяти до пятидесяти тысяч рублей. За повторное нарушение директора могут дисквалифицировать на срок до 3 лет. И проводить аудит все равно придется.
Кто-то считает, что дешевле платить штрафы, но это если по нижней границе штрафуют. А если будут по максимальной?
Заодно посоветовали почитать статью об ответственности за уклонение от проведения обязательного аудита.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
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