Как объяснить директору необходимость аудита? Бухгалтеры советуют рассказать ему о штрафах

«Акционерное общество, МСП, подлежит обязательному аудиту, руководство аудит проводить не хочет. Если при сдаче бухотчетности в налоговую указать, что подлежит аудиту, но не проводить его, кто запросит, накажет за отсутствие заключения и на сколько? Либо, если указать в отчетности — „не подлежит“, какие последствия?», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

В комментариях пишут, что оштрафуют. Аудиторское заключение нужно публиковать на Федресурсе, если этого не сделать — п. 6-8 ст. 14.25 КоАП, штраф от пяти до пятидесяти тысяч рублей. За повторное нарушение директора могут дисквалифицировать на срок до 3 лет. И проводить аудит все равно придется.

Кто-то считает, что дешевле платить штрафы, но это если по нижней границе штрафуют. А если будут по максимальной?

Заодно посоветовали почитать статью об ответственности за уклонение от проведения обязательного аудита.