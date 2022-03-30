IT-компании на три года освободили от выездных налоговых проверок

Фирму проверят, если такое решение вынесет руководитель (его зам) УФНС или ФНС по запросу местных налоговиков.

Об этом говорится в письме ФНС № СД-4-2/3586@ от 24.03.2022.

Если проверка уже начата до выхода этого письма, ее завершат в обычные сроки.

То есть начатые ВНП завершают, новые не начинают.

Что касается неналоговых проверок, то они тоже отменены Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ. Об этом мы рассказывали здесь.

Все эти меры озвучены в указе президента № 83 от 02.03.2022.