Бухгалтеры не советуют копаться в ошибках прошлого бухгалтера. Надо заниматься своим делом

«Нашла ошибку у прошлого бухгалтера в балансе за 2020 год. Могу я сдать за 2021 год с исправлениями за 2020 год, и приложить пояснительное письмо? Или надо предыдущий баланс сдать с уточнением, а только потом баланс за 2021 год сдать», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

В комментариях объяснили, что баланс не пересдают. Пояснения тоже не нужны, просто исправить текущим годом.

А кроме того, посоветовали вообще не трогать прошлые периоды. А то там можно только много ненужной никому работы найти. И посоветовали своим заниматься.

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