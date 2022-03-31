Регистрация бизнеса

Нельзя просто уволить директора из компании. Нужно сразу же назначить кого-то на его должность

Если директор ООО, он же участник, хочет уволиться с должности директора — пусть ищет себе замену. Просто так бросать компанию нельзя, ее могут в итоге налоговики принудительно из реестра исключить.

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«Может ли директор (он же учредитель) уволиться, но деятельность фирмы будет продолжаться? Будут ли вопросы со стороны ФНС?», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

Вообще, уволиться может только директор со своей должности, участник уволиться не может. Только продать долю, либо выйти из общества (если он там не один).

По мнению Елены Зарубиной, юриста ЮК ПРИОРИТЕТ, без директора компания не может существовать. Он представляет ее интересы во взаимоотношениях с третьими лицами, подписывает отчетность, налоги платит. Он же во многих регистрационных действиях заявитель, без него изменения в ЕГРЮЛ внести не получится. Кроме того, если директор уволится, в ФНС об этом быстро узнают, и потребуют подтвердить достоверность сведений о нем. Недостоверные сведения — прямой путь к тому, что налоговики просто исключат ее из реестра.

А потому, если директор, он же участник, хочет оставить этот пост — пусть ищет себе замену, назначает его, меняет его в ЕГРЮЛ. Иначе деятельность компании просто парализует.

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