Налоговые проверки

Бухгалтеры советуют не снимать вычеты по первому требованию налоговиков. Иначе придется это делать постоянно

Если налоговики требуют компанию добровольно снять 25% вычета по НДС, якобы у нее контрагент неблагонадежный, бухгалтеры советуют не соглашаться. И доказывать, что сделка была на самом деле. Иначе потом не слезут.

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В «Красном уголке бухгалтера» задали вопрос. Налоговики требуют уточниться и снять 25% вычетов по НДС. По их мнению, компания работает с неблагонадежным контрагентом. После этого обещают отстать. Суть вопроса — стоит ли им верить?

В комментариях пишут, что в подобной ситуации не согласились снимать вычеты. В итоге налоговики с выездной проверкой пришли. А если согласиться, и снять вычет — это равно признанию, что компания работает с неблагонадежными контрагентами. Если же не снимать — они заставят это сделать.

А есть и другое мнение. Если есть железные подтверждения, что сделка была на самом деле, нужно бороться с налоговиками. Кому-то удалось, от них отстали. Но каждый год предлагают добровольно снять вычеты.

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