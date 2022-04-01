У всех работают онлайн-банки? Бухгалтеры жалуются, что есть проблемы

«У кого-нибудь есть сбои с „Тинькофф банком“? В мобильное приложение не заходит и через компьютер страница входа не открывается», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

В комментариях у кого-то не удается зайти, у кого-то все работает. Кроме того, рассказали, что у «Открытия» уже три недели не работает мобильное приложение. А кто-то не смог зайти в «точку», ни с телефона, ни с ПК.

А кто-то советует проверить, отключен ли VPN. Возможно, не могут зайти именно из-за него.

Коллеги, а у вас онлайн-банкинг работает? Напишите, пожалуйста, в комментариях.