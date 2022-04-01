Новая трудовая льгота для родственников инвалидов — не такая уж и льгота

Ухаживающим за инвалидом 1 группы дали право на дополнительный ежегодный отпуск до 14 дней.

Правда, отпуск этот — без содержания. И гарантированно получить его можно, только если работодатель такую льготу предусмотрел в колдоговоре.

В Роструд поступают вопросы от работников, которые думают, что речь идет об оплачиваемом отпуске, который работодатель обязан давать.

Но во-первых, не обязан, если такой нормы нет в колдоговоре, а во-вторых — если отпуск и дадут, оплачивать его не будут.

Напомним, что по статье 128 ТК любой работник может оформить отпуск без содержания на любой срок по договоренности с работодателем.

Таким образом, новая льгота мало что изменила.