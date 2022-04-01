Трудовое право

Новая трудовая льгота для родственников инвалидов — не такая уж и льгота

Недавно появилась новая трудовая льгота для сотрудников с родственниками-инвалидами – дополнительный отпуск. Однако некоторые работники все неправильно поняли и рассчитывают на льготы, которых нет.

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Ухаживающим за инвалидом 1 группы дали право на дополнительный ежегодный отпуск до 14 дней.

Правда, отпуск этот — без содержания. И гарантированно получить его можно, только если работодатель такую льготу предусмотрел в колдоговоре.

В Роструд поступают вопросы от работников, которые думают, что речь идет об оплачиваемом отпуске, который работодатель обязан давать.

Но во-первых, не обязан, если такой нормы нет в колдоговоре, а во-вторых — если отпуск и дадут, оплачивать его не будут.

Напомним, что по статье 128 ТК любой работник может оформить отпуск без содержания на любой срок по договоренности с работодателем.

Таким образом, новая льгота мало что изменила.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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