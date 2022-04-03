КИК

До 4 мая надо сдать уведомление о КИК. Иначе штраф 500 тыс. рублей

Если человек – контролирующее лицо иностранной организации, он должен на бумаге или через личный кабинет сдать в ИФНС уведомление. Отчет за 2021 года надо сдать до 4 мая 2022 года.

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Речь идет о физлицах. Для компаний срок сдачи уведомления истек 21 марта.

Контролирующими лицами КИК признаются:

  • лицо, доля участия которого в организации составляет более 25 %;
  • лицо, доля участия которого в организации (совместно с супругами и детьми) составляет более 10 %, если доля участия налоговых резидентов РФ в этой организации составляет более 50 %.

С отчета за 2021 год применяется новая форма уведомления.

За несдачу уведомления – штраф 500 тыс. рублей по статье 129.6 НК.

К уведомлению надо приложить документы о прибыли или убытке КИК. За их несдачу в НК предусмотрен штраф 500 тыс. рублей (статья 126 НК). Но сейчас этот штраф отменили для отчетов за 2020 и 2021 годы (закон № 67-ФЗ от 26.03.2022).

 

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