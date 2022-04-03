До 4 мая надо сдать уведомление о КИК. Иначе штраф 500 тыс. рублей

Речь идет о физлицах. Для компаний срок сдачи уведомления истек 21 марта.
Контролирующими лицами КИК признаются:
- лицо, доля участия которого в организации составляет более 25 %;
- лицо, доля участия которого в организации (совместно с супругами и детьми) составляет более 10 %, если доля участия налоговых резидентов РФ в этой организации составляет более 50 %.
С отчета за 2021 год применяется новая форма уведомления.
За несдачу уведомления – штраф 500 тыс. рублей по статье 129.6 НК.
К уведомлению надо приложить документы о прибыли или убытке КИК. За их несдачу в НК предусмотрен штраф 500 тыс. рублей (статья 126 НК). Но сейчас этот штраф отменили для отчетов за 2020 и 2021 годы (закон № 67-ФЗ от 26.03.2022).