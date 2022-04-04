Сергей Глазьев: надо легализовать криптовалюту для международных расчетов

«Сейчас необходимо срочно легализовать использование цифровых валют для, по меньшей мере, стейблкоинов в целях проведения трансграничных расчетов», — сказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

По его словам, если ЦБ не разрешит легализовать криптовалюты, бизнес все равно будет вынужден их использовать, даже с риском для себя.

Позиции Минфина и ЦБ по криптовалютам диаметрально противоположны. ЦБ требует их запертить, а Минфин — наоборот легализовать.

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