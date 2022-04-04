Чтобы применять УСН с обособленным подразделением, не нужно создавать филиал

В «Красном уголке бухгалтера» задали сразу несколько вопросов:

если ООО на УСН откроет обособленное подразделение в другом регионе (рабочее место), оно слетит с УСН?

если да, то с какого момента: сразу после создания, или с момента, как отправили уведомление в налоговую?

Отвечаем: УСН не совместима только с филиалами — пп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК.

Если обособленное подразделение — не филиал (в КПП 5 и 6 цифры 43), то можно оставаться на УСН.

Только нужно не забывать отчитываться по НДФЛ работника, который в ОП будет трудиться.

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