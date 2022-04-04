УСН

Чтобы применять УСН с обособленным подразделением, не нужно создавать филиал

Компания на УСН не всегда теряет право на этот спецрежим, если создает обособленное подразделение. Прямой запрет — только на филиал. Бухгалтеры путаются.

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В «Красном уголке бухгалтера» задали сразу несколько вопросов:

  • если ООО на УСН откроет обособленное подразделение в другом регионе (рабочее место), оно слетит с УСН? 
  • если да, то с какого момента: сразу после создания, или с момента, как отправили уведомление в налоговую? 

Отвечаем: УСН не совместима только с филиалами — пп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК.

Если обособленное подразделение — не филиал (в КПП 5 и 6 цифры 43), то можно оставаться на УСН.

Только нужно не забывать отчитываться по НДФЛ работника, который в ОП будет трудиться.

Еще больше по теме тут: упрощенка и обособленные подразделения: что бухгалтеру надо знать про налоги и взносы

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