За задержку зарплаты работодатель выплатит компенсацию. НДФЛ с нее платить не надо

Дело в том, что такая компенсация за задержку подходит под определение необлагаемого дохода из п.1 ст. 217 НК: все виды установленных законодательством РФ компенсаций, связанных с трудовыми отношениями.
Компенсация за задержку зарплаты приписана в статье 236 ТК. То есть она предусмотрена законом, а значит, не облагается НДФЛ.
Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/18004 от 11.03.2022.
Компенсация за задержку зарплаты можно посчитать на нашем калькуляторе.
Например, зарплату за февраль в сумме 30 450 руб. вам выплатили только 5 апреля, хотя должны были 10 марта.
Компенсация будет рассчитана так:
Период
Количество календарных дней
Ставка рефинансирования (ключевая ставка)
Сумма начисленных пеней
Доля ставки
11.03.2022 — 05.04.2022
26
20 %
1 055,60
1/150
Кстати, в случае задержки зарплаты на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.