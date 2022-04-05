НДФЛ

За задержку зарплаты работодатель выплатит компенсацию. НДФЛ с нее платить не надо

Если работодатель допустил задержку зарплаты, он должен выплатить ее с учетом процентов за просрочку. С этой компенсации не надо удерживать НДФЛ.

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Дело в том, что такая компенсация за задержку подходит под определение необлагаемого дохода из п.1 ст. 217 НК: все виды установленных законодательством РФ компенсаций, связанных с трудовыми отношениями.

Компенсация за задержку зарплаты приписана в статье 236 ТК. То есть она предусмотрена законом, а значит, не облагается НДФЛ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/18004 от 11.03.2022.

Компенсация за задержку зарплаты можно посчитать на нашем калькуляторе.

Например, зарплату за февраль в сумме 30 450 руб. вам выплатили только 5 апреля, хотя должны были 10 марта.

Компенсация будет рассчитана так:

Период

Количество календарных дней

Ставка рефинансирования (ключевая ставка)

Сумма начисленных пеней

Доля ставки

11.03.2022 — 05.04.2022

26

20 %

1 055,60

1/150

Кстати, в случае задержки зарплаты на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

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