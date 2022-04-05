Отчетность в ФСС

4-ФСС можно сдать и без ТКС

Чтобы сдать отчет 4-ФСС через интернет, можно скачать программу на сайте фонда. А можно настроить 1С.

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В «Красном уголке бухгалтера» поинтересовались, как сдать отчет 4-ФСС через интернет, если есть квалифицированная электронная подпись. Без дополнительных затрат. ТКС пока нет.

На портале у ФСС можно скачать программу, загрузить в нее отчет, подписать и отправить. Там же есть все нужные инструкции.

В комментариях бухгалтеры рассказали, как это сделать в 1С без оператора.

Автор комментария сразу пояснил, что все УКЭП — от «Такскома».

Действовать надо так:

  • нужно аккуратно скачать и установить на компьютер 7 сертификатов, как написано здесь;
  • в 1С: Регламентированные отчеты/Настройка/Обмен с ФСС указать УКЭП директора и два сертификата ФСС из п.1 для различных отчетов.

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Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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