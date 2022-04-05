НДФЛ

Региональные субсидии и гранты предложили освободить от НДФЛ

Расширят перечень доходов, с которых не нужно платить НДФЛ. Туда хотят включить гранты и субсидии, которые финансируются из бюджета региона.

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Региональные депутаты подготовили поправки в статью 217 НК: законопроект внесли в Госдуму.

Сейчас гранты и субсидии также освобождены от НДФЛ, но только при условии, что их выплачивает НКО за счет грантов президента.

Если же деньги выделяют региональные власти, человеку приходится платить налог. Это хотят исправить.

Освобождение от налога хотят прописать как для грантов из регионального бюджета, так и тех, что выплачивают НКО за счет регионального бюджета.

По задумке авторов проекта, норма должна вступить в силу с 1 января 2023 года.

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