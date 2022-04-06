При расчете НДФЛ с продажи квартиры в расходах можно учесть ипотечные проценты

Минимальный срок владения в общем случае идет от даты госрегистрации. Но по квартире, приобретенной по ДДУ (в новостройке), срок считают от даты полного расчета с застройщиком. Если с того момента прошло более 5 (3) лет, платить налог и сдавать декларацию 3-НДФЛ не надо.

Если минимальный срок еще не прошел, придется отчитаться и уплатить налог. При расчете НДФЛ можно учесть вычет в 1 млн или расходы, включая проценты по кредиту.

Такое разъяснение Минфин дает в письме № 03-04-09/20346 от 17.03.2022.