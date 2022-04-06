НДФЛ

При расчете НДФЛ с продажи квартиры в расходах можно учесть ипотечные проценты

Если вы владели квартирой менее 5 (в некоторых случаях – 3) лет, при продаже будет НДФЛ. Базу по налогу можно уменьшить на вычет (1 млн рублей) или на расходы. Если квартира была куплена в ипотеку, то проценты по кредиту тоже включаются в расходы.

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Минимальный срок владения в общем случае идет от даты госрегистрации. Но по квартире, приобретенной по ДДУ (в новостройке), срок считают от даты полного расчета с застройщиком. Если с того момента прошло более 5 (3) лет, платить налог и сдавать декларацию 3-НДФЛ не надо.

Если минимальный срок еще не прошел, придется отчитаться и уплатить налог. При расчете НДФЛ можно учесть вычет в 1 млн или расходы, включая проценты по кредиту.

Такое разъяснение Минфин дает в письме № 03-04-09/20346 от 17.03.2022.

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