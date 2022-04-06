Валютные операции

💰 Налоговики будут штрафовать за покупку валюты с рук

ФНС поручила налоговикам на местах совместно с МВД вести борьбу с теневой продажей валюты, пресекать куплю-продажу валюты «с рук».

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Поручение озвучено в письме от 23.03.2022 № ШЮ-4-17/3495@.

Недавно налоговики отменили проверки по валютному законодательству. Но этот мораторий не касается проверок купли-продажи валюты, минуя уполномоченные банки. Такие проверки будут идти в обычном режиме, передает РБК со ссылкой на пресс-службу ФНС.

С 9 марта до 9 сентября 2022 года банкам запретили продавать гражданам наличную валюту.

Получить валюту в пределах $10 тыс. могут лишь владельцы валютных счетов, открытых до 9 марта.

В условиях таких ограничений пошли случаи купли-продажи валюты в обход банков, констатирует ФНС. За такие операции предусмотрен штраф от 75 % до 100 % от суммы операции.

Ответственность наступает и для продавца, и для покупателя валюты, отмечают эксперты.

Налоговики будут выявлять такие случаи и штрафовать.

Кроме того, в ряде случаев за валютные спекуляции грозит уголовная ответственность (при доходе от 2,25 млн рублей).

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