РСВ

❗ Перед сдачей РСВ сверьте отчет с СЗВ-М, 6-НДФЛ и отраслевой зарплатой

Численность в РСВ на титульном листе надо сравнивать с количеством застрахованных лиц в разделе 1 и в СЗВ-М. Доход из РСВ надо сравнить с аналогичными данными в 6-НДФЛ. А выплаты в РСВ должны быть не менее МРОТ и отраслевой зарплаты.

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Налоговики озвучили 4 важных контрольных соотношения расчета по страховым взносам.

1. Численность в РСВ

Среднесписочная численность на титульном листе РСВ должно быть меньше либо равно количеству застрахованных лиц с начала расчетного периода (раздел 1).

Это соотношение не применяется к организациям, у которых есть обособки, которые платят взносы самостоятельно.

2. Количество лиц в СЗВ-М

Количество застрахованных лиц за месяц в РСВ должно быть равно значению суммы строк раздела 4 формы СЗВ-М за аналогичный месяц.

3. Доходы в 6-НДФЛ

В форме 6-НДФЛ сумма дохода, начисленного по трудовым договорам (строка 112), и ГПХ (строка 113), должна быть больше или равна базе для взносов (строка 050 приложения № 1 к разделу 1 РСВ).

Соотношение применяется по организации в целом с учетом обособленных подразделений.

4. МРОТ

Сумма выплат по каждому человеку должна быть не ниже МРОТ.

Средняя сумма выплат по компании — не ниже средней зарплаты в регионе по отрасли экономики за предыдущий год.

Несоблюдение этих соотношений может говорить о занижении базы и выплате зарплат сотрудникам в конвертах, считают в ФНС.

 

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