Взносы в НПФ разрешат включать в расходы, даже если сотрудники уйдут на пенсию в 55/60 лет

Законопроект с поправками в статью 255 НК внесен в Госдуму.
Речь идет о корпоративных пенсионных программах (КПП) по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
Как будущая пенсия работников поможет работодателю сэкономить на налогах уже сейчас — читайте здесь.
Дело в том, что по закону накопительная пенсия назначается со старого возраста (55/60).
Но в НК для налога на прибыль прописали, что взять в расходы можно взносы, если работники будут получать пенсию при наступлении возраста, который был в законе на дату заключения договора с НПФ. По новым договорам возраст уже новый (60/65)
Эту норму хотят поменять. Работодателям дадут право учитывать в расходах взносы на НПО, даже если сотрудники выйдут на негосударственную пенсию на 5 лет раньше обычного срока — в 55/60 лет.
Есть и другие условия для включения взносов в расходы:
- уплата взносов в НПФ предусмотрена трудовыми договорами или нормативкой работодателя;
- у НПФ, с которым заключен договор, должна быть лицензия;
- взносы за работников в НПФ должны учитываться на их именных счетах;
- выплата пенсий по договору должна быть не менее, чем в течение 5 лет;
- включить в расходы можно взносы не более 12 % от ФОТ.