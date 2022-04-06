Взносы в НПФ разрешат включать в расходы, даже если сотрудники уйдут на пенсию в 55/60 лет

Законопроект с поправками в статью 255 НК внесен в Госдуму.

Речь идет о корпоративных пенсионных программах (КПП) по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Как будущая пенсия работников поможет работодателю сэкономить на налогах уже сейчас — читайте здесь.

Дело в том, что по закону накопительная пенсия назначается со старого возраста (55/60).

Но в НК для налога на прибыль прописали, что взять в расходы можно взносы, если работники будут получать пенсию при наступлении возраста, который был в законе на дату заключения договора с НПФ. По новым договорам возраст уже новый (60/65)

Эту норму хотят поменять. Работодателям дадут право учитывать в расходах взносы на НПО, даже если сотрудники выйдут на негосударственную пенсию на 5 лет раньше обычного срока — в 55/60 лет.

Есть и другие условия для включения взносов в расходы: