Налог на прибыль

Взносы в НПФ разрешат включать в расходы, даже если сотрудники уйдут на пенсию в 55/60 лет

Сейчас компании могут уменьшать базу по налогу на прибыль на взносы в НПФ. Но есть условие – начисление пенсии работникам с нового пенсионного возраста (60/65). Это хотят исправить. Даже если люди выйдут на пенсию по старому возрасту, льгота будет.

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Законопроект с поправками в статью 255 НК внесен в Госдуму.

Речь идет о корпоративных пенсионных программах (КПП) по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Как будущая пенсия работников поможет работодателю сэкономить на налогах уже сейчас — читайте здесь.

Дело в том, что по закону накопительная пенсия назначается со старого возраста (55/60).

Но в НК для налога на прибыль прописали, что взять в расходы можно взносы, если работники будут получать пенсию при наступлении возраста, который был в законе на дату заключения договора с НПФ. По новым договорам возраст уже новый (60/65)

Эту норму хотят поменять. Работодателям дадут право учитывать в расходах взносы на НПО, даже если сотрудники выйдут на негосударственную пенсию на 5 лет раньше обычного срока — в 55/60 лет.

Есть и другие условия для включения взносов в расходы:

  • уплата взносов в НПФ предусмотрена трудовыми договорами или нормативкой работодателя;
  • у НПФ, с которым заключен договор, должна быть лицензия;
  • взносы за работников в НПФ должны учитываться на их именных счетах;
  • выплата пенсий по договору должна быть не менее, чем в течение 5 лет;
  • включить в расходы можно взносы не более 12 % от ФОТ.
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