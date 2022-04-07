Для карт «Мир» не хватает чипов

При этом еще месяц назад была новость, что банки запросили много заготовок для выпуска карт. Там говорилось, что единственный производитель в России может выпускать только около 20 млн чипов в год, тогда как банки запросили 120 млн карт. И тогда же вставал вопрос, что потребуются альтернативные поставщики.

Член правления Национальной системы платежных карт Олег Тишаков, сообщивший о дефиците, рассказал, что сейчас найдены два поставщика в Китае.

Чипы для карт «Мир» выпускает зеленоградский завод «Микрон», но его мощности недостаточно, чтобы занять весь рынок. Большое количество чипов поставляла в Россию голландская NXP Semiconductors, но понятно, что пока поставок не будет. Также нет информации, что ее чипы использовались именно в картах этой системы.

Елена Гаязова, разработчик программного обеспечения, магистр по направлению «Программная инженерия», рассказала на вебинаре «Клерка»:

«Завод «Микрон» в Зеленограде – это российский производитель процессоров и чипов, его чипы используются в картах «Мир». Многие банки продлили сроки действия своих карт, поскольку отсутствует производства чипов в достаточном для потребителя количестве».