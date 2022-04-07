Для расчета транспортного налога по новым правилам надо применять старый перечень дорогих машин

Законом № 67-ФЗ от 26.03.2022 отменены повышающие коэффициенты 1,1 и 2 при расчете транспортного налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб. и от 5 до 10 млн руб.

Автомобили стоимостью от 10 млн облагаются налогом с коэффициентом 3.

В ФНС пояснили, что опубликованный Минпромторгом для 2022 года перечень дорогостоящих применяется при расчете транспортного налога только в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб.

То есть на список авто от 3 до 10 млн рублей просто не надо обращать внимания.

Это надо учесть организациям при расчете авансовых платежей. Физлицам можно в этот нюанс не вникать, им уведомление на всю сумму налога пришлют налоговики.