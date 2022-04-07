Транспортный налог

Для расчета транспортного налога по новым правилам надо применять старый перечень дорогих машин

С 2022 года изменились правила расчета транспортного налога на дорогие автомобили. Но список таких авто ранее уже был опубликован (еще до поправок в НК). Этот перечень действует и сейчас.

Версия для печати

Законом № 67-ФЗ от 26.03.2022 отменены повышающие коэффициенты 1,1 и 2 при расчете транспортного налога в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб. и от 5 до 10 млн руб.

Автомобили стоимостью от 10 млн облагаются налогом с коэффициентом 3.

В ФНС пояснили, что опубликованный Минпромторгом для 2022 года перечень дорогостоящих применяется при расчете транспортного налога только в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб.

То есть на список авто от 3 до 10 млн рублей просто не надо обращать внимания.

Это надо учесть организациям при расчете авансовых платежей. Физлицам можно в этот нюанс не вникать, им уведомление на всю сумму налога пришлют налоговики.

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить