Ценные бумаги

Банки выводят иностранные ценные бумаги клиентов из-под санкций

О переводе ценных бумаг клиентов до 13 апреля из-за санкций сообщили в «Сбере». Ранее это сделали другие санкционные банки — ВТБ и «Открытие».

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В своем сообщении Сбер написал так:

«Банк принял решение перевести иностранные ценные бумаги клиентов в другой депозитарий, не включенный в санкционный список. Мы пошли на этот шаг, чтобы вы сохранили возможность распоряжаться своими активами без ограничений»

«Сбер» уточнил, что перевод затронет ценные бумаги иностранных компаний, а также бумаги российских компаний, выпущенные и зарегистрированные за пределами страны. В их числе «Яндекс», «Тинькофф», Polymetal, X5 Group, VK, Lenta, Ozon и другие. По российским ценным бумагам ничего не меняется.

Ранее подобное решение приняли другие санкционные банки с брокерскими подразделениями — ВТБ и «Открытие». Первый перевел их в «Альфа банк», второй — в компанию «Инвестиционная палата».

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