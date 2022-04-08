Ищем сервисы для ЭДО с физлицами. Расскажите, какой ваш любимый

В «Красном уголке бухгалтера» обсуждают, как можно удаленно подписать договор с физлицом, в электронном виде, не по почте. Сканкопии не подходят, вопрос принципиальный.
В комментариях посоветовали приложения Nopaper или myDSS, для них понадобится электронная подпись. Как и для любого удаленного подписания документов, кроме их пересылки по почте или курьерской службой.
Еще советуют через «Диадок», или у «Сберкорус» есть сервис «Подписант».
А кроме того, на «Клерке» существует список сервисов по работе с самозанятыми. У некоторых есть возможность и с простыми физиками вести обмен документами.
Коллеги, если есть еще варианты — пишите их в комментарии.