ЭДО

Ищем сервисы для ЭДО с физлицами. Расскажите, какой ваш любимый

Собираем список сервисом, через которые можно подписать документы с физлицами удаленно. Почту России не предлагать, суть в электронном обмене.

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В «Красном уголке бухгалтера» обсуждают, как можно удаленно подписать договор с физлицом, в электронном виде, не по почте. Сканкопии не подходят, вопрос принципиальный.

В комментариях посоветовали приложения Nopaper или myDSS, для них понадобится электронная подпись. Как и для любого удаленного подписания документов, кроме их пересылки по почте или курьерской службой.

Еще советуют через «Диадок», или у «Сберкорус» есть сервис «Подписант».

А кроме того, на «Клерке» существует список сервисов по работе с самозанятыми. У некоторых есть возможность и с простыми физиками вести обмен документами.

Коллеги, если есть еще варианты — пишите их в комментарии.

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