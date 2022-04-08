Детские пособия

👶👶 Муж и жена могут одновременно оформить отпуск по уходу за двойней

Если в семье есть несколько детей до 3 лет, то уход за ними могут оформить разные члены семьи. Законом это не запрещено. Надо только принести на работу справки, из которых видно, кто за каким ребенком ухаживает.

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Разъяснение дает московское отделение ФСС в письме № 15-15/7710-6089л от 14.03.2022.

Пособие могут получать и мама, и папа.

Чтобы оформить отпуск по уходу за одним из близнецов, надо предоставить бухгалтеру заявление, свидетельство о рождении, справку с работы другого родителя.

В таком случае есть свои особенности оформления. В заявлении должно быть четко указано, за каким из двоих детей будет уход. Также в справке с работы другого родителя должно быть четко прописано, что отпуск по уходу у него за другим ребенком.

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