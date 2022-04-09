Земельный налог

За землю общего назначения платят пониженный налог, даже если она для бизнеса

Земельный налог за участки общего назначения составляет 0,3 %. На эту налоговую преференцию не влияет использование такого участка в предпринимательской деятельности.

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Разъяснение дают налоговики на своем сайте.

О том, что участок именно общего назначения, налоговики узнают из данных Росреестра.

По закону № 217-ФЗ (о садоводстве и огородничеству) земельные участки общего назначения предназначены для общего использования дачников. На этих участках размещается имущество общего пользования.

А вот с участками для ИЖС история другая. Если их использовать в бизнесе, то вместо льготного налога в 0,3 % будет налог в 1,5 %. С 2022 года эту норму четко прописали в НК. Впрочем, и раньше Минфин разъяснял, что льготная ставка для бизнеса не действует.

Росреестр будет выявлять факты нецелевого использования земли дляя ИЖС, выдавать владельцам предписание и сообщать об этом в ИФНС.

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